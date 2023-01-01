Атомный сон. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Человек хуже зверя, когда он зверь. Рабиндранат Тагор У каждого есть свой миг, когда он превращается в дракона. Обычно это миг страха, нестерпимого, до дрожи в коленках, до холодеющих пальцев, когда желание жить вытесняет все. Когда смерть впервые оказывается рядом, и ты расстаешься с глупой дет�ской верой в собственное бессмертие. Когда не умом и не сердцем, а жалким, трясущимся телом осознаешь – нужно или выжить, или остаться человеком…



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