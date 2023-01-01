Атака из Зазеркалья. Илья Деревянко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Начало 2004-го года. Согласно планам врагов России, целая серия терактов с огромными человеческими жертвами должна погрузить страну в жуткую панику, которой они воспользуются в своих целях. Волей случая капитан ФСБ Дмитрий Корсаков оказывается в самой гуще событий и выходит на след подлинных, закулисных хозяев террористов…



Атака из Зазеркалья слушать на видеосервисе Wink.