Ася. Аудиоспектакль. Иван Тургенев (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883) – выдающийся русский писатель, драматург, критик, переводчик. В его книгах во всех деталях показана жизнь человека XIX столетия. Но чувства тургеневских героев, их нравственные ценности, их пороки и достоинства не чужды нашим современникам. И потому его произведения востребованы сегодня. Подлинная жемчужина творчества И. С. Тургенева – трогательная, нежная, необыкновенно лиричная повесть «Ася». Прототипом главного героя считается сам писатель. Недаром Тургенев не раскрывает имени персонажа, называя его Н.Н. У них с героем много общего: и тот и другой располагают немалыми средствами, много путешествуют, но так и не смогли исполнить свои мечты. Ася, незаконнорожденная сестра Гагина, стыдится своего происхождения, хочет забыть о нём. Она много читает и хочет быть похожей на пушкинскую Татьяну. Героиня не боится сделать первый шаг в отношениях и этим пугает неуверенного в себе героя. Она ждёт от него лишь одного – признания в любви, но осознание чувства приходит к Н.Н. слишком поздно. Он может ещё всё исправить, но откладывает свой визит к Асе на завтра… Послушайте блистательную инсценировку повести, главный посыл которой: жизнь быстротечна, и важно вовремя распознать самое ценное чувство в ней – любовь.



Ася слушать на видеосервисе Wink.