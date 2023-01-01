Астроподстава. Елена Кароль (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Городское фэнтези, любовный роман, капельку детектив, приправленный эротичной перчинкой и залитый сладким сиропчиком. Если вас это не смущает, то добро пожаловать в наш астрал, где вас встретят строптивые и сексуальные ведьмочки, нахальные и предприимчивые ведьмаки, завистливые и коварные н�едоброжелатели и конечно же милые котики! Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань



Астроподстава слушать на видеосервисе Wink.