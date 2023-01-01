Астрономия. Теории и факты. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вот уже более двух десятилетий, с тех пор как была открыта первая экзопланета – планета, лежащая за пределами Солнечной системы, – астрономы ведут поиск «второй Земли», где сложились условия обитания, схожие с земными. Противоземля – тоже двойник Земли, но искать ее следовало не в далеких звездных мирах, а совсем рядом. Она якобы обращалась по той же орбите, что и Земля, двигаясь синхронно с ней, а потому неизменно была закрыта солнечным диском. Рассказ о поисках Антихтоны, инопланетянах, астрологии и многих других теориях и фактах науки Астрономия вы узнаете из этой аудиокниги.



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