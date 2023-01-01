Ассертивность. Высказаться. Сказать «нет». Установить границы. Получить контроль. Патрик Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кто принимает решения в вашей жизни вместо вас? Убедитесь, что обладаете достаточной ассертивностью, чтобы самому выбирать, что делать, и противостоять давлению со всех сторон. Всю свою жизнь вы ставили себя на последнее место. Пора это изменить. Хватит приспосабливаться, угождать другим и идти на компромиссы. Завоюйте доверие, установите границы и просите то, чего вы хотите на самом деле. Вы живете жизнью, которую навязывают окружающие? Вы вынуждены решать чужие проблемы? Ассертивность – первый шаг к той жизни, о которой вы мечтаете. Занимайтесь тем, что делает вас счастливым. Избегайте того, что делает вас несчастным. Прекратите ставить других людей на первое место, хватит позволять им пользоваться вами. Из этой книги вы узнаете: – как уверенно говорить НЕТ и вернуть себе свои силы и время – как просить о том, что вам нужно и когда это нужно – как отказывать вежливо, без негативных последствий – как сбалансировать ассертивность, сговорчивость и услужливость – как практиковать самопринятие, приоритизацию и эмпатию – как побороть склонность постоянно извиняться.



Ассертивность слушать на видеосервисе Wink.