Аспект дьявола. Крейг Расселл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

1935 год. Воздух уже отравлен ожиданием предстоящей войны.Но в окрестностях Праги, в средневековом замке, дремлет не меньшее зло. В нем заключена «шестерка дьявола» – убийцы, прославившиеся своей жестокостью. Молодой психиатр, ученик легендарного К.Юнга, Виктор Косарек приезжает в лечебницу в надежде раскрыть природу зла и обнаружить у этих пациентов – аспект дьявола.Тем временем Прагу потрясает череда жестоких убийств, совершенных маньяком известным как Кожаный фартук. Виктор пытается связать эти убийства и темные секреты своих пациентов. Но, возможно, тут замешан сам дьявол… «Самый запоминающийся триллер года. И при этом совершенно уникальный. Задумка оригинальная, а атмосфера выше всяких похвал» Booklist «Исторический триллер с будоражащим кровь сюжетом» Выбор редактора «The New York Times Book Review” "Глубокий, мрачный и непредсказуемый, Аспект Дьявола вы будете читать всю ночь… при включенном свете. Рассел создал захватывающий шедевр!" Алекс Грекиэн, автор бестселлеров NYT "Вдохновленный пугающим фольклором Восточной Европы и вторящий ужасу грядущей варварской войны, этот роман захватывает читателя и уносит в крутое путешествие по самым темным коридорам человеческого разума". Daniel H. Wilson, автор бестселлеров NYT "Опытный писатель, Рассел знает как держать читателя в напряжении, мы другого и не ждали. Но эта концовка! Умное, атмосферное, и при этом развлекательное чтение. Но не для юных, и легко пугающихся." Kirkus Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань



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