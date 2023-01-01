Огнедева. Аскольдова невеста. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

IX век, Древняя Русь. Рыжеволосая ладожанка Дивляна, Огнедева, несущая в себе благословение богини солнца, должна стать женой далекого киевского князя Аскольда! Выбор рода – закон для нее, но не для князя кривичей Станислава. Он никогда не видел лица той, на которую теперь предъявляет права, и похожая рабыня заняла ее место на свадебном пиру. Что ждет обеих девушек, если обман раскроется?



Огнедева слушать на видеосервисе Wink.