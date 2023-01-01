Аскетизм. Патрик Дж. Холл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Внимание! 18 ! Аудиокнига содержит нецензурную брань! Социальный аскетизм – модное течение, которое набирает обороты в США и Западной Европе, однако на территории России о нем еще почти никто не слышал. Согласно мнению психологов, такой образ жизни не только позволяет разобраться в себе и обре�сти свое призвание, но и избавляет от чувства одиночества. Патрик Дж. Холл рассказывает о том, почему необходимо следовать этому философскому течению, как это сделать и что способен подарить аскетизм современному человеку.



Аскетизм слушать на видеосервисе Wink.