Арысь-поле. None
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Арысь-поле. None

Арысь-поле. None (книга, 2012) слушать онлайн

2012, Аудиокнига
Сказки0+

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Сюжет

У старика была дочь красавица, жил он с нею тихо и мирно, пока не женился на другой бабе, а та баба была злая ведьма. Не возлюбила она падчерицу, пристала к старику: –Прогони ее из дому, чтоб я ее и в глаза не видала. Старик взял да и выдал свою дочку замуж за хорошего человека; живет она с мужем да радуется и родила ему мальчика. А ведьма еще пуще злится, зависть ей покоя не дает…

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Сказки

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