Артуа. Звезда Горна. Владимир Корн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Владимир Корн – российский писатель-фантаст, автор нескольких популярных циклов и отдельных романов. Фантастический роман «Звезда Горна» – вторая книга цикла «Артуа», написанного в жанре «попаданчества» и «прогрессорства». Главный герой – барон Артуа де Койн. Выходить победителем из многих передряг ему помогают природная смекалка, навыки отличного фехтовальщика, чувство юмора и оптимизм. Секрет Артуа в том, что он… из иного мира. Нет, не из потустороннего – из параллельного. И «родовой герб» сочинил себе сам, срисовав его с эмблемы «Феррари». Герой мечтает воспользоваться своими знаниями, развернуть в Империи производство предметов, доселе здесь невиданных. В первой книге цикла для реализации задуманного Артуа снарядил дерзкий поход на золотые прииски в землях свирепых вайхов. Охотникам за жeлтым металлом повезло: они вернулись сказочно богатыми и овеянными боевой славой. Во второй книге ждeт героя испытание посерьeзней. Сердце Артуа покорила молодая императрица, и она отвечает взаимностью барону! В результате и без того немалое число его врагов только увеличивается. Сумеет ли Артуа де Койн одержать победу в борьбе за собственную жизнь и сердце императрицы? Узнаете, прослушав аудиокнигу.



Артуа слушать на видеосервисе Wink.