WinkАудиокнигиArthur Conan Doyle. 5 best Sherlock Holmes Stories/ 5 лучших рассказов о Шерлоке Холмсе. Артур Конан Дойл
Arthur Conan Doyle. 5 best Sherlock Holmes Stories/ 5 лучших рассказов о Шерлоке Холмсе. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Иностранные языки608 мин12+
Сюжет
Если вы изучаете английский язык или свободно на нем говорите, слушайте о приключениях, самого знаменитого сыщика в мировой литературе на языке оригинала, а затем проверьте свое понимание произведения, прослушав русский перевод. Текст не адаптирован. Английскую версию читает Joseph Samuel Bagley * Весь начитанный материал снабжен текстовыми файлами
Arthur Conan Doyle слушать на видеосервисе Wink.