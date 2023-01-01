Arthur Conan Doyle. 5 best Sherlock Holmes Stories/ 5 лучших рассказов о Шерлоке Холмсе. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если вы изучаете английский язык или свободно на нем говорите, слушайте о приключениях, самого знаменитого сыщика в мировой литературе на языке оригинала, а затем проверьте свое понимание произведения, прослушав русский перевод. Текст не адаптирован. Английскую версию читает Joseph Samuel Bagley * Весь начитанный материал снабжен текстовыми файлами



Arthur Conan Doyle слушать на видеосервисе Wink.