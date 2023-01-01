Арсенал должника и взыскателя, или Как выйти из долгового кризиса и выстроить эффективную работу с задолженностями. Сергей Елин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта аудиокнига рассказывает о том, как грамотно выстраивать процесс долговых разбирательств, как поэтапно решать финансово-правовые проблемы компаний и к кому обращаться за квалифицированной помощью. Работа с задолженностями – долгий и трудоeмкий процесс, который практически невозможно осилить в одиночку. В книге собраны все необходимые рекомендации, инструменты, кейсы и необходимые документы. Здесь вы найдeте более 50 кейсов и форм документов, а также описание целого комплекса мер, призванных предотвратить проблемы с задолженностями и повысить эффективность работы любой компании. Все ситуации, изложенные в книге, представлены поочередно с обеих сторон – должника и взыскателя, что позволяет оценить положение дел объективно и беспристрастно. Для самых любознательных читателей предусмотрены приложения с нормативами, выжимками теории и норм права, а также важная информация из Уголовного кодекса, размещeнные в конце книги и в приложениях. Эта книга для собственников, руководителей малого и среднего бизнеса для тех, от кого зависят финансово-правовые решения и системная работа в компании по управлению финансами для всех тех, кто оказался в роли должника, и ищет законный выход из кризисной ситуации. К аудиокниге приложены 3 pdf-файла с материалами, восприятие которых на слух затруднительно, а озвучивание нецелесообразно. Вы можете скачать их на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. В любой ситуации следует бороться так, как на хрестоматийной картинке, где лягушка душит п...Слушайте книгу.



Арсенал должника и взыскателя, или Как выйти из долгового кризиса и выстроить эффективную работу с задолженностями слушать на видеосервисе Wink.