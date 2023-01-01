Арсен Люпен. Восемь ударов стенных часов. Морис Леблан (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Произведения классика французского детектива Мориса Леблана (1864-1941) объединены образом «джентльмена-грабителя» Арсена Люпена. Это обаятельный, остроумный и элегантный вор, «Сирано де Бержерак преступного мира», как назвал его Жан Поль Сартр. Вор и сыщик в одном лице, он предпочитает не столь�ко совершать преступления, сколько распутывать их, что он и делает остроумно, дерзко, с истинно галльским юмором.



Арсен Люпен слушать на видеосервисе Wink.