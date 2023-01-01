Армагеддон. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Став президентом, а точнее, Императором Российской империи, Дмитрий Ярославичев проводит серию кардинальных реформ. Отложив разработку сырьевой отрасли, Россия делает рывок в области машиностроения и высоких технологий и становится монополистом на мировом рынке. Мировая общественность негодует. Восток и Запад активно проявляют антироссийские настроения. «Эти русские слишком много о себе думают, пора поставить их на место», – рассуждают в правительстве США. Круг сужается, и вот уже Россия вынуждена готовиться к войне… Но готов ли к этому новый император? На самом деле все это часть грандиозного плана, цель которого – объединение человечества. Космос – последний рубеж. Преодолеть его возможно только единым, всепланетным государством.



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