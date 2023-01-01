Архив графини Д.. Алексей Апухтин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Специально для проекта Литрес – ЧТЕЦ (Дуэт – читают – Наталья Беляева и Сергей Бельчиков ) "Это прекрасно сделанная вещь!" Михаил Булгаков о повести «Архив графини Д***» Алексей Апухтин… Признанный мастер романса, бонмотист и сибарит… Современники видели в нем Обломова, равнодушного ко всему, кроме своего комфорта, эстета, ронявшего в обществе дам блестящие остроты. Его тонкая, полная юмора и психологизма проза, увидевшая свет лишь после смерти писателя, вызывала восхищение М.А.Булгакова-"Апухтин тонкий, мягкий, ироничный прозаик… какой культурный писатель". Император Александр II был в восторге от «Архива графини Д.» – после чтения, состоявшегося в доме П. Г. Ольденбургского он заявил, что еe нужно тотчас опубликовать, что это лучшая сатира на великосветские нравы. П. С. Попов в письме М А Булгакову 22 октября 1939 года писал: Я занялся Апухтиным как прозаиком, поэзия его меня не пленяет. Зато проза – остаeтся неоценeнной. При своей жизни А. ничего не опубликовал из прозы зато славился чтением собственных произведений, но никаких шагов к изданию не предпринимал. В том же письме Попов привeл устный рассказ, что Апухтин, не исполнив воли императора, считая неэтичным публикацию своих произведений, в которых изображены были (в ироническом свете) его добрые знакомые, впал в немилость. В молодые годы, будучи коллегами – правоведами , Апухтин близко дружил с П И Чайковским. В повести «Архив графини Д**» Апухтин использовал традиционную эпистолярную форму. Отступление от ...Слушайте книгу.



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