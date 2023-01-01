Архипов. Книга 3. Стратег. Сергей Баранников (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Стратег» – роман Сергея Баранникова, третья книга цикла «Архипов», жанр боевое фэнтези, попаданцы. Планы Картели раскрыты, а времени осталось совсем немного, прежде чем маховик событий начнет вращаться в полную мощь. Серый Кардинал Балтийского моря делает выверенные ходы на шахматной доске и двигает своих пешек вперед. Однако шанс есть, ведь внутри самой Картели нет согласия. Российская Империя под ударом, и Андрей Архипов оказывается в самой гуще событий. Ему нужно не только уцелеть в войне, но и попытаться спасти Империю, ставшую его вторым домом.



Архипов слушать на видеосервисе Wink.