Архаонт(I). Тайниковский (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Архаонт(I)» – фантастический роман, седьмая книга цикла «Эволюция Кинга», жанр ЛитРПГ, попаданцы. Я стал еще сильнее. Теперь, в моих жилах течет кровь самого Бога света – Люмминоса, а значит созданиям тьмы не выстоять против меня. Новые друзья и враги. Еще больше приключений и тайн. Все это вы н�айдете в новой книге о приключениях трейсера Кинга – Архаонт.



Архаонт(I) слушать на видеосервисе Wink.