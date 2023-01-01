Аркада. Эпизод третий. maNika. Вадим Панов
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Аркада. Эпизод третий. maNika. Вадим Панов

Аркада. Эпизод третий. maNika. Вадим Панов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Современная проза1071 мин16+

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О книге

Мир постоянно меняется. То, что недавно казалось фантазией, завтра станет реальностью, а послезавтра – обыденностью. Так люди, которые ещe десять лет назад стали бы инвалидами – получают управляемые нейрочипами импланты и протезы, делающие их возможности куда шире, чем до операции. Затем уже обычные и здоровые люди хотят себя улучшить и эта мания, оставшись без контроля, способна перейти все границы. Может ли быть здоровым общество, где разрыв в физических возможностях людей становится всe больше? А если добавить к этому страшную эпидемию болезни, способной прервать Вашу жизнь всего за пару дней? «maNika» – третья арка возможного 2029 года от мастера прозы завтрашнего дня Вадима Панова.

Аркада слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика, Современная проза
Время
1071 мин / 17:51

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