Ари Ками. Книга 1. Александр Гаврилов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Ари Ками» – фантастический роман Александра Гаврилова, первая книга одноименного цикла, жанр ЛитРПГ, попаданцы, юмористическая фантастика, бояръ-аниме. После смерти, Антон попадает в альтернативную Японию, в тело Синдзи Канугавы, сироты с парализованными ногами, увлекающегося виртуальными играми, в мир, где правят кланы и магия…



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