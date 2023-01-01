Арабский язык: Багдатский диалект. Яфиа Юсиф Джамиль,Амалия Мокрушина (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к книге Арабский язык. Багдадский диалект. Будет интересен и полезен тем, кто хочет расширить свои знания об арабском языке и его диалектах. Рассчитан как для работы с преподавателем, так и для самостоятельного изучения в том случае, если у обучающегося уже есть начальные знания арабского языка. Знакомство со спецификой багдадского диалекта – базового диалекта Ирака – по предложенному учебнику не только позволит обучающимся овладеть навыками правильной устной речи на разговорном языке, но и даст возможность самостоятельно освоить близкие по своему строю диалекты арабского языка (диалекты стран Персидского залива, диалекты некоторых регионов Сирии и Иордании, граничащих с Ираком, и т. д.). Аудиоприложение с записями диалогов, текстов (пословицы и устойчивые выражения), сделанных носителями багдадского диалекта.



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