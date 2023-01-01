Арабские сказки 1001 ночи. Эпосы, легенды и сказания (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все любят сказки. И во все времена сказки слушали и взрослые, и дети. Вот и восточный царь Шахрияр любил их слушать. Это был очень жестокий царь, но умная жена Шахрезада нашла ключик к его сердцу – ведь она была хорошей рассказчицей, и царь слушал ее сказки каждую ночь – так, говорят, и родился этот сборник, который называется «Тысяча и одна ночь». Послушайте и вы эти волшебные восточные истории о приключениях и жизни людей давно минувших эпох, о джиннах и волшебниках, об удивительных превращениях и необыкновенных путешествиях… Али-баба и 40 разбойников Маруф-башмачник Синдбад-мореход Ала-Ад-Дин и волшебный светильник



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