Аппетитный роман. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Валентина и Сергей работали вместе в архиве. Валентина давно была влюблена в Сергея, но его интересовали только научные исследования и работа над диссертацией. Валентина не решалась сказать Сергею о своих чувствах и надеялась завоевать его сердце, подкармливая домашней стряпней. Известие о том, что Сергей уволился, стало для Валентины шоком. Она нашла повод зайти к нему домой и познакомилась с зятем Сергея, Юрием. Узнав о том, что Валентина увлечена кулинарией, Юрий предложил ей готовить для всей семьи. Валентина возмутилась, но потом поняла, что это даст ей возможность видеться с Сергеем, и согласилась. Через некоторое время она узнала, что у Сергея есть девушка. Валентина расстроилась и решила уйти от Савельевых. Но сестра Сергея, Ирина, должна была уехать в командировку, и Валентина решила остаться. После отъезда жены Юрий начал оказывать Валентине знаки внимания. По его просьбе она перестала готовить диетические блюда. Ирина вернулась из командировки и возмутилась, что ее распоряжения не выполняются. Валентина решила, что больше в дом Савельевых не вернется. Уходя, она столкнулась с расстроенным Сергеем. Он признался, что его бросила девушка. Валентина не сумела скрыть от него своих чувств. Сергей растерялся, и Валентина решила, что не нужна ему. На следующий день к ней в архив пришел Юрий. Он заявил, что ушел от жены и мечтает о такой женщине, как Валентина. Она объяснила Юрию, что не любит его. Вскоре Валентина зашла к Савельевым за забытыми рецептами и извинилась перед Ириной, сказав, что не хотела уводить у нее мужа. Этот разговор услышал Сергей. Он признался Валентине в том, что ревнует ее к Юрию.



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