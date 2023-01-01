Аппетитный роман. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Аппетитный роман. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Аппетитный роман. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Валентина и Сергей работали вместе в архиве. Валентина давно была влюблена в Сергея, но его интересовали только научные исследования и работа над диссертацией. Валентина не решалась сказать Сергею о своих чувствах и надеялась завоевать его сердце, подкармливая домашней стряпней. Известие о том, что Сергей уволился, стало для Валентины шоком. Она нашла повод зайти к нему домой и познакомилась с зятем Сергея, Юрием. Узнав о том, что Валентина увлечена кулинарией, Юрий предложил ей готовить для всей семьи. Валентина возмутилась, но потом поняла, что это даст ей возможность видеться с Сергеем, и согласилась. Через некоторое время она узнала, что у Сергея есть девушка. Валентина расстроилась и решила уйти от Савельевых. Но сестра Сергея, Ирина, должна была уехать в командировку, и Валентина решила остаться. После отъезда жены Юрий начал оказывать Валентине знаки внимания. По его просьбе она перестала готовить диетические блюда. Ирина вернулась из командировки и возмутилась, что ее распоряжения не выполняются. Валентина решила, что больше в дом Савельевых не вернется. Уходя, она столкнулась с расстроенным Сергеем. Он признался, что его бросила девушка. Валентина не сумела скрыть от него своих чувств. Сергей растерялся, и Валентина решила, что не нужна ему. На следующий день к ней в архив пришел Юрий. Он заявил, что ушел от жены и мечтает о такой женщине, как Валентина. Она объяснила Юрию, что не любит его. Вскоре Валентина зашла к Савельевым за забытыми рецептами и извинилась перед Ириной, сказав, что не хотела уводить у нее мужа. Этот разговор услышал Сергей. Он признался Валентине в том, что ревнует ее к Юрию.

Аппетитный роман слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология

Рейтинг