«Апостол» на русском языке. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Апостол» – богослужебная книга Нового Завета, которая имеет характер исторической хроники и повествуюет о событиях, происходивших вслед за евангельскими. Выделяется необычайно широкой географией действия – от Иерусалима до Рима, и большим количеством действующих лиц, многие из которых безусловно историчны и упоминаются в других исторических источниках. «Апостол» – первая точно датированная русская печатная книга, издана московской типографией Ивана Фeдорова и Петра Мстиславца в 1563 – 1564 гг. Дополнительная информация: Священник Андрей Смирнов настоятель храма праведного Иоанна Русского в Фили – Давыдкове Содержание: 1. Деяния святых Апостолов 2. Послания святых Апостолов 3. Апокалипсис



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