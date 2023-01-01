Анютины глазки. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Анютины глазки. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Анютины глазки. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

Анна Фирина, преподаватель колледжа, вместе со своим мужем Сергеем, приезжают в небольшой город на новое место работы. Сергей назначен заместителем директора колледжа. Но его непосредственным начальником становится бывший друг и соперник Анатолий Смирнов. Когда-то, очень давно, они ухаживали за одной девушкой, и она выбрала Анатолия. С тех пор Сергей Фирин никак не может смириться с тем, что Анатолий все время в чем-то опережает его. Так вышло и на этот раз. Сергей всеми силами хочет занять место Анатолия. Но ему не удается этого добиться честным путем. Тогда он решается на грязный шантаж, в котором заставляет принять участие и свою жену Анну. Анна по натуре честный и порядочный человек, но она запугана деспотичным Сергеем. Против своей воли она оказывается исполнительницей грязных замыслов мужа. Сергей становится директором колледжа, Анатолия оставляют преподавателем, но его репутация безнадежно испорчена. В тот момент, когда Сергей наслаждается результатами своей грязной игры, Анна бросает его и уходит к Анатолию. Сергей опять проиграл.

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