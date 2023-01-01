Антон Чехов. Дуэль в исполнении Дмитрия Быкова + Лекция Быкова Д.. Антон Чехов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль» в исполнении Дмитрия Быкова. В конце 1888 года Чехов писал издателю А. С. Суворину: «Ах, какой я начал рассказ! <…> Пишу на тему о любви. Форму избрал фельетонно-беллетристическую. Порядочный человек увёз от порядочного человека жену и пишет об этом своё мнение; живет с ней – мнение; расходится – опять мнение. Мельком говорю о театре, о предрассудочности „несходства убеждений“, о Военно-Грузинской дороге, о семейной жизни, о неспособности современного интеллигента к этой жизни, о Печорине, об Онегине, о Казбеке». Завершается аудиокнига рассказом Дм.Быкова о прочитанном.



Антон Чехов слушать на видеосервисе Wink.