Antologia della Letteratura Italiana: XII – XIX ss. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Этот диск – для тех, кто любит Италию и хотел бы узнать больше о ее литературе, истории и культуре. При составлении антологии предпочтение отдавалось произведениям, вошедшим в сокровищницу не только итальянской, но и всемирной литературы. Практически все тексты в ней хрестоматийны. Данте Алигьери, Петрарка, Боккаччо, Тассо, Гольдони, Мандзони, Леопарди не нуждаются в особом представлении. Имена многих литературных героев давно уже стали нарицательными, а их высказывания – крылатыми выражениями. Составители надеются, что, познакомившись с багажом среднестатистического итальянца, слушатель не остановится на достигнутом и пожелает углубить свои познания в итальянской литературе. Аудиокнига на итальянском языке.



Antologia della Letteratura Italiana: XII – XIX ss слушать на видеосервисе Wink.