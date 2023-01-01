WinkАудиокнигиАнти-Титаник. Как выигрывать там, где тонут другие. Руководство для СЕО. Ярослав Глазунов. Ключевые идеи книги
Анти-Титаник. Как выигрывать там, где тонут другие. Руководство для СЕО. Ярослав Глазунов. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Саморазвитие, Биографии и мемуары18 мин16+
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Сюжет
Слово «кризис» связано в нашем сознании с негативом, потерями, ухудшением жизненных позиций. Но автор книги уверен, что кризис — прежде всего хороший шанс на прорыв, и у него есть масса аргументов на этот счет. Например, в США в Великую депрессию кануло в бездну много бизнесов, но также произошло становление современных гигантов. Почему одним людям и компаниям в кризисное время удается завоевать новые вершины, а другим приходится идти ко дну? В «Анти-Титанике» вы найдете подробный разбор всех влияющих факторов, которые Ярослав Глазунов обнаружил за время своей карьеры в качестве консультанта СЕО крупнейших корпораций.
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