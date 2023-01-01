Анна Павлова. Виктор Дандре (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Самая знаменитая балерина прошлого столетия – Анна Павлова. В детстве ее считали слишком худой и нескладной, в ее успех не верил практически никто, никто, кроме самой Анны. Оказавшись однажды на балете в Мариинском театре, девочка буквально «заболела» танцами и уговорила мать отдать ее в балетную школу. Так началось удивительное восхождение самой знаменитой примы-балерины всех времен – храброй, щедрой, гениальной Анны Павловой. Всю себя она полностью посвящала балету, о ее личной жизни ходило немало слухов и легенд. И лишь после ее смерти завеса тайны была приоткрыта и мир узнал о единственной любви в жизни балерины – ее муже Викторе Дандре. Еще при жизни Анна Павлова говорила своему мужу, что он должен написать книгу о ней, так как никто не знает ее лучше него. И вот желание великой балерины исполнено, и у нас есть уникальная возможность познакомиться с историей жизни Анны Павловой из «первых уст», узнать о ее мыслях, стремлениях, разочарованиях, успехах и огорчениях.



Анна Павлова слушать на видеосервисе Wink.