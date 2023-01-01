Анна-Мария. Дмитрий Лаптев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Франция. Середина восемнадцатого века. Смутное и мрачное время, когда всюду процветает нищета и хаос. Такие времена порождают тёмные личности и ужасные события. Люди боятся прогневать Бога. Но так ли крепка их вера, или они просто страшатся Церкви и Огненой палаты? Эта история расскажет о моло�дом камерарии папы римского Андре Дювале. Он отправляется во французскую глубинку, чтобы распутать очередную тайну и развеять по ветру людские предрассудки.



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