WinkАудиокнигиАнна-Мария. Дмитрий Лаптев
Анна-Мария. Дмитрий Лаптев (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фэнтези, Ужасы и мистика18+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Франция. Середина восемнадцатого века. Смутное и мрачное время, когда всюду процветает нищета и хаос. Такие времена порождают тёмные личности и ужасные события. Люди боятся прогневать Бога. Но так ли крепка их вера, или они просто страшатся Церкви и Огненой палаты? Эта история расскажет о моло�дом камерарии папы римского Андре Дювале. Он отправляется во французскую глубинку, чтобы распутать очередную тайну и развеять по ветру людские предрассудки.
Анна-Мария слушать на видеосервисе Wink.