Английский язык за 12 дней. Деловой английский: Самоучитель. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вам часто приходится общаться с зарубежными деловыми партнерами, выезжать за границу, вести переписку и телефонные переговоры по всему миру? У вас нет времени изучать английский язык, но вы много времени проводите за рулем? Тогда этот аудиосамоучитель для вас! Имея лишь самые начальные знания английского языка, вы сможете за короткий срок освоить современный деловой этикет и терминологию и в дальнейшем легко проводить деловые встречи и переговоры, заключать сделки, заказывать товары, проходить собеседования и т. д. Каждый раздел аудиокурса посвящен определенной бизнес-теме и включает мини-диалоги, а также слова и выражения, сопровождающиеся параллельным переводом на русский язык. Для закрепления и активации слов и выражений предлагается обратный перевод с русского на английский. Полный текст аудиокурса представлен в файле Text.zip



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