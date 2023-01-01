WinkАудиокнигиАнглийский язык. Такому не учат в школе. Кирилл Макашов
Английский язык. Такому не учат в школе. Кирилл Макашов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки270 мин16+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Такому вас точно не учили в школе – новый подход к изучению английского языка, с улыбкой и без зубрежки. Это первая аудиокнига от самого молодого и дерзкого препода АНГЛИЙСКОГО языка в Инстаграм. Книга поможет найти в себе мотивацию, объяснит основы самостоятельных занятий языком. Вы узнаете, как за короткий срок освоить большой объем лексики, разберете трудности, научитесь преодолевать барьеры. Поставьте себе цель – и идите к ней!
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