Английский язык. Аудиосериал-самоучитель English Tree. Работа, карьера, любимое дело. Пол Стоун (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Путешествие в мир английского языка продолжается! Бестселлер №1 в России среди современных аудиосериалов! Свершилось то, чего вы так долго ждали: вышел долгожданный третий сезон легендарного аудиосериала-самоучителя EnglishTree! Продолжаем c интересом следить за судьбой героев и в то же время интенсивно прокачиваем английский в кратчайшие сроки! Десятки тысяч пользователей уже слушают первые две части «Английский язык. Аудиосериал-самоучитель English Tree» и «Английский язык. Аудиосериал-самоучитель English Tree. Путешествие от А до Я» на Литрес. В этом сезоне к полюбившимся слушателям Дэвиду и Лизе присоединится большое количество новых персонажей (спойлер: среди них будет даже Илон Маск!). Начинайте слушать и узнаете, какую работу нашел Дэвид, что же все-таки происходит с его чувствами к Лизе и как в планы героев вмешалась мировая пандемия! Напоминаем, что вы не просто развлечетесь, а еще и расширите свой словарный запас, улучшите произношение и преодолеете языковой барьер при живом общении с носителем языка. Вас ждут 33 увлекательных эпизода, из которых вы: –узнаете, как грамотно составить резюме и деловое письмо на английском языке; –разберетесь в том, какие бывают тонкости на собеседовании при приеме на работу; –прослушаете несколько интересных интервью с известными людьми; –слетаете с героями в Англию и немного погрузитесь в ее культуру; –откроете для себя массу ценной информации! С нами учить английский просто и интересно! Мы предлагаем вам полное языковое погружение, изобилие диалогов, составленных на основе жизненных ситуаций, и удобный формат. Именно эти главные достоинства делают аудиосериалы English Tree столь популярными и востребованными сегодня! Совет: для того, чтобы тренировка вашего произношения была эффективной, повторяйте слова и предложения вслед за дикторами, настроив подходящую скорость воспроизведения аудио. Результаты не заставят себя ждать! Эта книга содержит дополнительный материал в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после её покупки.



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