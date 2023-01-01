WinkАудиокнигиАнглийский без репетитора. MP3. Олег Оваденко
Английский без репетитора. MP3. Олег Оваденко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки61 мин12+
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Сюжет
Аудиоприложение к книге Английский без репетитора. Самоучитель состоит из 43 уроков. Издание предназначено для всех, кто желает самостоятельно изучать английский язык. Закрепить полученные знания поможет прослушивание компакт-диска. Текст читают Кэрри Хасселриис и Эвел Экономакис.
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