Английский без репетитора. MP3. Олег Оваденко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к книге Английский без репетитора. Самоучитель состоит из 43 уроков. Издание предназначено для всех, кто желает самостоятельно изучать английский язык. Закрепить полученные знания поможет прослушивание компакт-диска. Текст читают Кэрри Хасселриис и Эвел Экономакис.



Английский без репетитора слушать на видеосервисе Wink.