Английские и шотландские сказки. Герман Клетке (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Герман Клетке (нем. Hermann Kletke; 14 марта 1813, Бреслау, Пруссия,– 2 мая 1886, Берлин, Германия) – немецкий поэт и писатель В эту часть цикла входят две английские (Джон, истребитель великанов Джон и бобовый стебель) и две шотландские сказки (Сын Гиоги и Замужняя наяда), собранные доктором Клетке в 19 веке. В царствование знаменитого короля Артура жил в графстве Корнваллийском, недалеко от Ландсенда, честный арѳндатор с о своим единственным сыном Джоном. Джон был смелый и предприимчивый мальчик. Он любил более всего слушать сказки о колдунах, вещунах, великанах и феях и никогда не проранивал и слова, когда отец рассказывал ему о смелых подвигах рыцарей Артурова стола. (Джон, истребитель великанов)



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