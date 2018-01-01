Ангелова кукла. Эдуард Кочергин
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Ангелова кукла. Эдуард Кочергин

Ангелова кукла. Эдуард Кочергин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Современная проза563 мин18+

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О книге

Представляем вашему вниманию аудиоверсию новелл народного художника России, знаменитого художника-сценографа, оформлявшего спектакли таких мэтров сцены, как Георгий Товстоногов, Лев Додин и Юрий Любимов – Эдуарда Кочергина. Этот сборник рассказывает о судьбе людей послевоенного поколения, обитателях так называемого ленинградского «дна»: ворах, алкоголиках, проститутках и нищих, пытающихся даже в тех тяжелых условиях сохранить свой человеческий облик © Э. Кочергин ©

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Жанр
Классика, Современная проза
Время
563 мин / 09:23

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