Ангелова кукла. Эдуард Кочергин (книга, 2020) слушать онлайн

Представляем вашему вниманию аудиоверсию новелл народного художника России, знаменитого художника-сценографа, оформлявшего спектакли таких мэтров сцены, как Георгий Товстоногов, Лев Додин и Юрий Любимов – Эдуарда Кочергина. Этот сборник рассказывает о судьбе людей послевоенного поколения, о�битателях так называемого ленинградского «дна»: ворах, алкоголиках, проститутках и нищих, пытающихся даже в тех тяжелых условиях сохранить свой человеческий облик © Э. Кочергин ©



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