Анатомия мира: устранение причин конфликта. Институт Арбингера. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лу Герберт — глава компании, семьянин, ветеран вьетнамской войны. Он вспыльчив, громогласен и не знает компромиссов. У него проблемы с сыном, который уже не раз попадался за наркотики, и с женой, которая чувствует себя брошенной. В компании у Лу тоже кризис: две недели назад пятеро из шести его топ-менеджеров уволились из-за поставленных им требований.

«Анатомия мира: устранение причин конфликта» — вторая книга Института Арбингера, выпустившего в 2000 году феноменальный бестселлер «Лидерство и самообман». Продолжая исследовать самообман как явление, авторы называют его причиной любых конфликтов — дома, на работе, между странами.

Переключитесь на неконфликтный тип мышления и научитесь жить, испытывая добрые чувства к жизни и к людям. Это очень важно, ведь именно от нас зависит, сможем ли мы договориться и привести ситуацию от конфликта к миру.



Анатомия мира: устранение причин конфликта слушать на видеосервисе Wink.