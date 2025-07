Анархия упадка. Гамбит. Лаэндэл (книга, 2020) слушать онлайн

«Гамбит» – фантастический роман, третья книга цикла «Анархия упадка», жанр боевая фантастика. Новая община, куда пришел Найкрас поражает своим развитием. Люди здесь смогли скооперироваться, дать отпор опасностям нового мира и куда глубже пройти в понимании «Игры». Конечно же, наш герой не упустит такую возможность, ведь здесь, можно повысить свои характеристики, обзавестись системными предметами и наконец отдохнуть.Книга 1. Отсев Книга 2. Внедрение Книга 3. Гамбит Книга 4. Фагогенез Книга 5. Инкарнация Книга 6. Апробация Книга 7. Ликайдо Книга 8. Ро'Кха-канyoutube.com/audiolibrary/music?nv=1 Cooper Cannell / For We Are Many Aaron Kenny / The New Order Myuu / Final Boss© Лаэндэл © ИДДК



Анархия упадка слушать на видеосервисе Wink.