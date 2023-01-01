Ампир В". Виктор Пелевин (книга, 2020) слушать онлайн

Миром правят вампиры. Не вечно молодые романтичные юноши и девушки с бессонными глазами и кровавыми губами, а вполне обыкновенные мужчины и женщины со следами жизненного цинизма на лице. Им одним открыт секрет «гламура» и «дискурса». И они – настоящая мировая элита, вербующая в свои ряды прохожих одним легким укусом. Повесть о настоящем сверхчеловеке – книга, представляющая собой безумный коктейль философии, фантастики и юмора. Хотите узнать о гламуре истинную правду? Тогда вы с удовольствием будете следить за главным героем книги – вампиром Романом Шторкиным, который после посвящения получил божественное имя Рама Второй. Кто придумал законы нашего общества? Откуда взялся гламур и зачем, наконец, это все надо? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответ, прослушав очередное творение Виктора Пелевина. Выбор может пасть на каждого. В аудиокниге использована ненормативная лексика.



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