Америка завтра. Роль и позиция Америки в современном мире. Фарид Закария. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книгу Фарида Закария «Америка завтра» называют в США безжалостно мудрой. Она не об упадке Америки, а скорее о подъеме всего остального мира. Здесь проанализирована роль Соединенных Штатов в XXI веке, причем отмеченные в книге тенденции развиваются куда быстрее, чем ожидалось. Возможно ли процветание сверхдержавы в поистине глобальную эпоху, когда растут экономики Индии и Китая, меняется Европа и Латинская Америка? Редактор Newsweek, политический обозреватель Фарид Закария дает оптимистический прогноз. Он предсказывает, что, несмотря на ошибки, Америка останется сильной страной с высокоуровневой системой образования и будет подпитываться притоком продуктивных, работоспособных молодых иммигрантов. Ясная, обдуманная оценка мировых событий привлечет читателей с любыми политическими взглядами.



Америка завтра слушать на видеосервисе Wink.