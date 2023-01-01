Amazon без границ. Джефф Безос и создание глобальной империи. Брэд Стоун. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В 2021 году Amazon — не просто крупный интернет-магазин, но и роботы, фильмы, облачные сервисы, даже полеты в космос. Это целая империя, состояние которой превышает бюджет некоторых государств, а влияние — тем более. Ею можно восхищаться, ее можно ненавидеть, но журналист Брэд Стоун не пошел ни по пе�рвому, ни по второму пути. Его версия успеха Amazon — тщательное и объективное расследование бизнес-феномена: взлеты, неудачи, фантастические проекты, жесткие решения. Как мы оказались в мире, которым управляет Amazon? И по каким правилам этот мир будет жить дальше?



Amazon без границ слушать на видеосервисе Wink.