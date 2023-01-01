Амаркорд смерти. Тайлер Мерсер (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

«НЕБО» – инновационный проект, готовый совершить революцию. Виртуальный мир, к которому можно подключить свое сознание. Место, где нет ни болезней, ни страданий. Настоящий рай. Но на финальном этапе тестирования произошел сбой. Люди, погруженные в установку, начали умирать один за другим. Пропала обратная связь. В «НЕБО» можно попасть, но выбраться из него есть шанс лишь у единиц. Для того чтобы разобраться, что же там произошло, нужен человек, обладающий определенной психикой – эгоцентрист с психопатической патологией. Именно такая личность, находясь внутри «НЕБА», будет наименее подвержена влиянию компьютера на свой разум. Нужный кандидат нашелся. Но есть одна проблема: он серийный убийца, приговоренный к смертной казни… И приговор вот-вот осуществится.



Амаркорд смерти слушать на видеосервисе Wink.