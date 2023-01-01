Алые паруса. Бегущая по волнам. Александр Грин
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Детям
Алые паруса. Бегущая по волнам. Александр Грин

Алые паруса. Бегущая по волнам. Александр Грин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика669 мин6+
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Сюжет

"Тем временем в Каперне произошло такое замешательство, такое волнение, такая поголовная смута, какие не уступят аффекту знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу: у корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство теперь они ясно и неопровержимо пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла". Александр Грин. «Алые паруса» Диск включает в себя феерию и фантастический роман выдающегося русского писателя – романтика XX века Александра Грина. "Алые паруса" – великолепное романтическое повествование о вечном: чести и бесчестии, трусости и отваге, достижении поставленной цели. Знаменитый фантастический роман «Бегущая по волнам», написанный в жанре «фэнтези», любим многими поколениями читателей нашей страны.

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