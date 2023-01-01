Алые паруса. Александр Грин
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Алые паруса. Александр Грин

Алые паруса. Александр Грин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Классика185 мин12+
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Сюжет

Феерия выдающегося русского писателя – романтика XX века Александра Грина (настоящее имя Александр Степанович Гриневский) – великолепное романтическое повествование о вечном: чести и бесчестии, трусости и отваге, достижению поставленной цели. Произведение включено в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения.

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