Алые паруса. Александр Грин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Феерия выдающегося русского писателя – романтика XX века Александра Грина (настоящее имя Александр Степанович Гриневский) – великолепное романтическое повествование о вечном: чести и бесчестии, трусости и отваге, достижению поставленной цели. Произведение включено в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения.



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