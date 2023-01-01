Алые паруса. Александр Грин
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Алые паруса. Александр Грин

Алые паруса. Александр Грин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика203 мин6+

Сюжет

"Школьная библиотека" приглашает своих слушателей в особенный, удивительный мир Александра Грина, где веет ветер дальних странствий, и где живут добрые, смелые, веселые люди. Символическая повесть-феерия «Алые паруса» – это трепетная поэма о любви и о том, что даже самые несбыточные фантазии могут стать реальностью, если по-настоящему верить в свою мечту…

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