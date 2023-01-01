Альтераты: миссия для усопших. Евгения Кретова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

ФИНАЛИСТ конкурса «Новая детская книга 2018» в номинации «Фэнтези. Мистика. Триллер». Только одно решение, и твой мир больше никогда не станет прежним. Думала ли Лерка о последствиях, когда вмешалась в судьбу человека? Когда согласилась быть тем самым карающим мечом, орудием возмездия? Обострен�ное чувство справедливости, жажда новизны ощущений и стучащий в висках адреналин неожиданно привели еe к пониманию, что она – альтерат. И единственная возможность выжить – выполнить миссию, миссию для усопших. Монстр, объявивший на нее охоту, тайны, загадки и любовь, дающая ростки там, где еe совсем не ждешь – это мистический триллер «Альтераты».



Альтераты: миссия для усопших слушать на видеосервисе Wink.