«Альта» – пароль срочного вызова. Сергей Демкин,Том Иосифович Фетисов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Радиоспектакль по пьесе «Красная капелла». Германия, 1930-е гг. Видному экономисту Арвиду Харнаку предлагают должность эксперта по вопросам внешней торговли в министерстве экономики. Отказ от работы на нацистов равнозначен расстрелу. Харнак, ненавидящий фашизм, принимает предложение, и с этого дня начинается его подпольная деятельность. Исполнители: Арвид Харнак – Абдулов Всеволод; Харро Шульце Бойзен – Кузнецов Алексей; Адам Кукхов – Высоцкий Владимир; Джон Зиг – Цейц Сергей; Ведущий – Плятт Ростислав



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