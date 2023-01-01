WinkАудиокниги«Альта» – пароль срочного вызова. Сергей Демкин,Том Иосифович Фетисов
«Альта» – пароль срочного вызова. Сергей Демкин,Том Иосифович Фетисов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения, Классика12+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Радиоспектакль по пьесе «Красная капелла». Германия, 1930-е гг. Видному экономисту Арвиду Харнаку предлагают должность эксперта по вопросам внешней торговли в министерстве экономики. Отказ от работы на нацистов равнозначен расстрелу. Харнак, ненавидящий фашизм, принимает предложение, и с этого дня начинается его подпольная деятельность. Исполнители: Арвид Харнак – Абдулов Всеволод; Харро Шульце Бойзен – Кузнецов Алексей; Адам Кукхов – Высоцкий Владимир; Джон Зиг – Цейц Сергей; Ведущий – Плятт Ростислав
«Альта» – пароль срочного вызова слушать на видеосервисе Wink.