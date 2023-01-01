Альпийский узел. Александр Тамоников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Весна 1945 года. В одном из освобожденных городов Австрии действует особая группа СМЕРШ под командованием майора Андрея Гордина. Ее задача: найти работавшее в этом районе до прихода советских войск производство фальшивых денег. С их помощью нацисты планировали подорвать экономику СССР и его союзников. Немцы успели свернуть и эвакуировать завод. Но куда? По данным оперативников, колонна с оборудованием из города не выходила. Гордин решает тщательно проверить окрестности и неожиданно оказывается лицом к лицу с опасным врагом…



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