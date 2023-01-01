Алмаз Раджи (спектакль). Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Радиоспектакль. Однажды кашгарский раджа подарил сэру Томасу Венделеру алмаз, который превратил никому неизвестного служаку в одного из королей лондонского света. Его жена, заключившая брак по расчету, решает обманом завладеть богатством…



Алмаз Раджи (спе�ктакль) слушать на видеосервисе Wink.