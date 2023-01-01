WinkАудиокнигиАлмаз Раджи (спектакль). Роберт Льюис Стивенсон
Алмаз Раджи (спектакль). Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Классика, Детективы12+
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Сюжет
Радиоспектакль. Однажды кашгарский раджа подарил сэру Томасу Венделеру алмаз, который превратил никому неизвестного служаку в одного из королей лондонского света. Его жена, заключившая брак по расчету, решает обманом завладеть богатством…
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