Аллира. Александра Лисина (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

«Аллира» – фантастический роман Александры Лисиной, третья книга цикла «Трис и Ширра», жанр героическое фэнтези, городское фэнтези. Мглистые горы – это место из моих снов, куда я стремлюсь попасть и где, если верить духу-хранителю, еще остались мои родные. И я непременно туда доберусь, даже ес�ли близкий друг внезапно станет врагом, кровный враг превратится в друга, а путь нам преградят те, кого мы уже давно привыкли считать легендой.



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